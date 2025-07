NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 290 auf 360 Euro angehoben. Nach einem durchwachsenen Quartalsbericht habe das Management einen zuversichtlichen Ausblick auf das globale Wachstum des Schönheitsmarktes im laufenden Jahr gegeben, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Anlagevotum reflektiere die verbesserte Sichtbarkeit der kurzfristigen Ergebnisse, was im breiteren Konsumgüterbereich eine Seltenheit sei./rob/edh/zb;