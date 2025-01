NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 365 auf 355 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bewertung der Papiere der Franzosen spiegle zwar die schwierigen Bedingungen wider, sei aber nicht attraktiv genug für einen Einstieg, schrieb Analystin Molly Wylenzek in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/mis;