HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Krones nach der Bekanntgabe eines neuen Vorsitzenden des Prüfungs- und Risikomanagementausschusses im Aufsichtsrat auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Mit dem Schritte habe der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen die Voraussetzung für eine Wiederaufnahme in die Dax-Familie geschaffen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass das Unternehmen so schnell nach dem MDax-Rauswurf reagiert habe, sei positiv./mis/zb;