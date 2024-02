FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co vor den am 13. März erwarteten Jahreszahlen 2023 mit "Buy" und einem Kursziel von 10 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die gesunkenen Stahlpreise dürften sich bemerkbar gemacht haben, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwartet für den Stahlhändler ein Umsatzminus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einen Rückgang des operativen Ergebnisses vor Sondereffekten von 57 Prozent./ck/edh;