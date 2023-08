FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal von 9,75 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Stahlpreiskorrektur habe das Ergebnis des Stahlhändlers einbrechen lassen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/he;