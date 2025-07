FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Lage, sinkender Stahlpreise in Europa und "nur" stabiler Preise in den USA sowie einer weiter abgeschwächten Nachfrage in Europa rechne er für das zweite Quartal des Stahlhändlers mit einem Umsatzplus von einem Prozent zum Vorjahr, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal./edh/ag;