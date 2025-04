HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Klöckner & Co von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 7,10 Euro belassen. Die Aktie des Stahlhändlers habe seit Jahresbeginn teils sehr stark zugelegt und zeitweise sogar sein Kursziel übertroffen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des Bewertungspotenzials, der erhöhten makroökonomischen Unsicherheiten und des Risikos von Lieferkettenunterbrechungen aufgrund des Zollkriegs zwischen den USA und seinen globalen Handelspartnern rät Cohrs Anleger, aktuell erst einmal Gewinne mitzunehmen./ck/mis;