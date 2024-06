NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Beim Lagertechnik-Hersteller habe es eine letzte Telefonkonferenz gegeben, woraus sich nochmals kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen ergeben hätten, schrieb Analyst Philippe Lorrain in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er bleibt davon überzeugt, dass Kion gut aufgestellt ist, um von den langfristigen Megatrends in der Intralogistikbranche zu profitieren./tih/ag;