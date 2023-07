NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Auftragserholung in der Sparte Supply Chain Solutions (SCS) sei der Schlüssel für eine weiter überdurchschnittliche Entwicklung, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he;