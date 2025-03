HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil passte seine Schätzungen am Montag an den Ausblick des Spezialisten für Warenlagerlogistik an. Nach der Warnung Anfang Februar sei er nun etwas besser gewesen als gedacht. Die Nachfrage im Staplerbereich Industrial Trucks & Services (ITS) scheine ihren Boden erreicht zu haben. Dank rascher Kostenmaßnahmen passe man sich gut an das wettbewerbsintensivere Umfeld an./ag/nas;