MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion vor Zahlen für 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Diese dürften die Konsenserwartungen voraussichtlich in etwa erfüllen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang des Logistikdienstleisters im Schlussquartal dürfte gut ausgefallen sein./bek/jha/;