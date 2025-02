NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Underweight" belassen. Die Franzosen machten bei Gucci einen Neustart, schrieb Analystin Chiara Battistini am Donnerstag anlässlich des Tauschs des Kreativdirektors nach lediglich zwei Jahren. Die Reaktionen auf seine Kollektionen seien eher verhalten gewesen, einen neuen Markenrun habe er nicht ausgelöst. Wirklich überraschend sei die Nachricht also nicht, allenfalls das Timing so kurz vor der Präsentation der Herbst/Winter-Kollektion 2025 und den Konzernzahlen./ag/gl;