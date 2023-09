ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kering auf "Neutral" belassen. Gespräche mit Luxuswaren- und Sportartikelherstellern sowie politischen Entscheidungsträgern in China bestätigten ihre Einschätzung, dass das dortige Potenzial der europäischen Luxusgüterkonzerne erst einmal begrenzt sei, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Da 70 Prozent der persönlichen Vermögen im erstmals kriselnden Immobiliensektor steckten, sorge sie sich vor allem um Unternehmen, deren Geschäft stärker von der Mittelklasse abhängig sei. Sie erwähnte dabei Swatch, Burberry und Kering./gl/tih;