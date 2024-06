ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 415 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analystin Zuzanna Pusz in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal. An den wesentlichen Trends habe sich kaum etwas geändert./ag/mis;