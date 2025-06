Kering-Aktie tiefer: Luxusgruppe Kering mit neuem CEO - ein Strategiewechsel?

Er macht Platz für Luca de Meo von Renault , teilte das Unternehmen mit. De Meo werde die Rolle des CEO am 15. September übernehmen. Die Funktionen des CEO und Chairman, die Pinault seit 2005 innehatte, werden künftig aufgeteilt.

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Familie um Pinault Kering mit einer Reihe von Übernahmen von Marken wie Gucci, Yves Saint Laurent und Balenciaga zu einem Luxuskonzern aufgebaut. Zuletzt sind aber Kerings Bemühungen, die Geschicke der Flaggschiffmarke Gucci wiederzubeleben, ins Stocken geraten sind. Viele Unternehmen der Branche stehen unter Druck, da die Ausgaben von Verbrauchern für hochwertige Produkte sinken, insbesondere in China.

Pinault gehört zu der Familie, die Kering kontrolliert. Sein Vater, Francois Pinault, gründete das Unternehmen 1962 und leitete ab den 1990er Jahren einen Vorstoss in den Luxusbereich ein, der es zu einem der grössten Konglomerate der Branche machte.

Die Kering-Aktie verliert am Dienstag an der EURONEXT in Paris zeitweise 2,83 Prozent auf 187,42 Euro.

DOW JONES