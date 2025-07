ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 158 auf 190 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal dürfte in etwa die Trends zum Jahresauftakt bestätigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Sie kappte ihre Ergebnisschätzungen bis 2027, da sie zunächst nicht mit einer Stabilisierung der Gewinnentwicklung rechnet./rob/ag/gl;