NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem bislang starken Kursverlauf in diesem Jahr erwartet er die Aktien jedoch unter Druck, während der Ausblick nur die Erwartungen erfülle./tih/gl;