FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Düngerhersteller habe schon nach den guten vorläufigen Quartalszahlen Ende April die Jahresziele für das operative Ergebnis (Ebitda) und die Barmittelentwicklung (FCF) angehoben, was die jüngst veröffentlichten, finalen Zahlen nun bestätigten, schrieb Tristan Lamotte in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Die Aktie sei aber nicht billig./gl/edh;