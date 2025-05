K+S 14.52 CHF 21.61% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Konstantin Wiechert urteilte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, der Düngemittelkonzern habe einen guten Start in das Geschäftsjahr erwischt. Er rechnet damit, dass der Schwung im zweiten Quartal anhält. In der zweiten Jahreshälfte sieht er aber die Gefahr, dass das Preisumfeld weniger vorteilhaft wird./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 09:21 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.