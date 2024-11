FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S bei einem fairen Aktienwert von 12,50 Euro auf "Halten" belassen. Das Ergebnis des Düngemittelkonzerns habe im dritten Quartal leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das diesjährige operative Gewinnziel (Ebitda) sei aber stärker als am Markt angenommen gekürzt worden. Schuld daran sei ein weit überdurchschnittlicher Krankenstand an den deutschen Standorten./tih/ag;