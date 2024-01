FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe solide abgeschnitten, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2023 seien erfüllt oder übertroffen worden, wenngleich sich die Markterwartungen nicht groß ändern dürften./la/gl;