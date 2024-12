NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für International Airlines Group von 270 auf 350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Jaina Mistry passte ihr Bewertungsmodell in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz an die Resultate des dritten Quartals an. Ihre Ergebnisschätzungen steigen angesichts niedrigerer Zinskosten und der Aktienrückkäufe. Mistry sieht bei der Airline-Holding eine mehrjährige Gewinn- und Neubewertungsstory./ag/zb;