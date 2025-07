Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen am Mittag zu

Um 12:09 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0.36 Prozent auf 8’806.32 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2.570 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8’774.69 Zählern und damit 0.000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8’774.69 Punkte).

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8’821.18 Punkte, das Tagestief hingegen 8’774.66 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0.084 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 03.06.2025, den Stand von 8’787.02 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 03.04.2025, bei 8’474.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2024, wies der FTSE 100 8’171.12 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 6.61 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8’908.82 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’544.83 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Croda International (+ 2.50 Prozent auf 30.76 GBP), ConvaTec (+ 2.18 Prozent auf 2.63 GBP), Pershing Square (+ 2.11 Prozent auf 40.83 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2.06 Prozent auf 2.79 GBP) und SSE (+ 1.71 Prozent auf 18.47 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Melrose Industries (-1.66 Prozent auf 5.22 GBP), Rio Tinto (-0.94 Prozent auf 43.40 GBP), Rolls-Royce (-0.87 Prozent auf 9.35 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-0.61 Prozent auf 10.26 GBP) und GSK (-0.60 Prozent auf 14.01 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 31’493’474 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 186.626 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 6.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.80 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

