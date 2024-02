NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) nach Quartalszahlen auf "Underweight" belassen. Das in Euro lautende Kursziel von 1,45 Euro wurde ebenfalls beibehalten. Die Fluggesellschaft habe insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Etwas Sorgen bereite indes die enttäuschende Kostenentwicklung./gl/ck;