NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Der PC-Markt sei nach wie vor schwach, erhole sich aber, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Absatz von Prozessoren, wie der Halbleiterkonzern Intel sie herstellt, scheine sich im zweiten Quartal normalisiert zu haben./edh/la;