NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Nachdem die Konkurrenten STMicro und On Semiconductor ihre Ausblicke gesenkt hätten, rechne der Markt beim deutschen Chipkonzern nun auch mit einer Reduzierung der Ziele für einige Bereiche, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal. Die Aktie dürfte in der jüngsten Handelsspanne gefangen bleiben, solange Infineon keine Geschäftserholung in Aussicht stelle./gl/mis;