NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Ein Gespräch mit dem Chef der Auto-Sparte habe kontinuierliches Wachstum im Geschäftsjahr 2024 bestätigt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte aber weiter in einer engen Handelsspanne bleiben und eher auf die Aussichten für die generelle Wirtschaft als auf die Aussichten für das Unternehmen reagieren, glaubt der Analyst./ajx/he;