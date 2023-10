NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Halbleiterkonzern dürfte eine anhaltende Stärke im Auto-Segment, eine anhaltende Schwäche in der PC- und Smartphone-Sparte sowie eine zunehmende Schwäche im Industriebereich verzeichnen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Margenausblick des Chipkonzerns auf 2024 könne vielleicht etwas enttäuschend ausfallen./edh/tih;