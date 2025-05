NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Umsatzentwicklung der europäischen Modehändler begünstige jene, deren Kernland eher in Großbritannien oder Nordeuropa liege, gegenüber Südeuropa, schrieb Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine kurzfristigen Prognosen für Inditex und H&M lägen weiterhin unter den Konsensschätzungen./edh/gl;