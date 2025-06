ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das erste Quartal sei wie erwartet schwach gewesen und das derzeitige Geschäftsgeschehen enttäusche, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht den Modehändler in einem Übergangsjahr. Das Geschäftsmodell bleibe langfristig attraktiv, aber die Bewertung der Aktie spiegele dies angemessen wider./tih/men;