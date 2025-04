NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 47 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Sie habe wegen negativer Wechselkurseffekte ihre Gewinnschätzungen für den Textilkonzern gesenkt, schrieb Analystin Manjari Dhar in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar./gl/edh;