NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Resultate des Modekonzerns seien schwächer als von ihm prognostiziert ausgefallen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Entwicklung liege einen Tick unter seinen Annahmen./edh/gl;