NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Preissituation bei der Kernmarke Zara des weltgrößten Bekleidungskonzerns sei derzeit relativ stabil, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./edh/zb;