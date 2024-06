NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das aktuelle Geschäft des spanischen Bekleidungsriesen laufe besser als angenommen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einem kühlen und regnerischen Frühlingsbeginn habe sich wohl Nachfrage aufgestaut./bek/tih;