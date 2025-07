HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 27,60 Euro auf "Buy" belassen. Dies sei vom Hin und Her in puncto Zölle geprägt gewesen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in seinem Ausblick am Dienstag. Das dürfte ein schwächeres Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers im Vergleich zum Auftaktquartal zur Folge gehabt haben./bek/ag;