NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die neuen US-Zölle dürften die Kosten für die verkauften Güter der Textilkonzerne Inditex und H&M um 25 beziehungsweise 30 Prozent steigen lassen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./gl/ajx;