NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Modekonzern habe die operativen Ausgaben im dritten Quartal besser als erwartet im Griff gehabt, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer ersten Reaktion. Das habe zur Folge, dass das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um etwa 6 Prozent übertroffen habe. In dem für das Unternehmen wichtigsten Jahresendquartal seien noch zwei Monate zu absolvieren./bek/gl;