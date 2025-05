ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen zum ersten Quartal von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einem schwierigen Marktumfeld habe sich der Modenkonzern gut geschlagen, schrieb Susy Tibaldi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Widrigkeiten in der Branche hätten allerdings Bestand, bei Hugo Boss drohten vor allem Preisnachlässe./rob/bek/gl;