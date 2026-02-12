Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’987.25CHF
41.49CHF
2.13 %
12:56:49
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.02.2026 11:15:44
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Die Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns sei solide gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
2’300.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
2’151.00 €
|
Abst. Kursziel*:
6.93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
2’176.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.70%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse