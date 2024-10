ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes nach Zahlen von 2390 auf 2515 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Zuzanna Pusz resümierte in einer am Freitag vorliegenden Studie, das zurückliegende Quartal sei für Luxusgüterkonzern unspannend verlaufen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in der Branche sei das Ergebnis aber zugleich ermutigend gewesen. Sie erhöhte neben dem Sektor-Bewertungsmaßstab auch ihre Gewinnschätzungen für 2025 und 2026./tih/edh;