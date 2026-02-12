Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’948.12CHF
-40.26CHF
-2.02 %
13:23:18
BRXC
13.02.2026 11:42:10
Hermès (Hermes International) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe starke Jahreszahlen vorgelegt, schrieb Nick Anderson am Donnerstag. Die Aktie gehören zu seinen Favoriten im Sektor./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
2’600.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
2’138.00 €
Abst. Kursziel*:
21.61%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
2’140.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.50%
Analyst Name::
Nick Anderson
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse