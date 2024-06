HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Rüstungselektronik-Konzern könnte als wahrscheinlicher Ausrüster von Eurofighter-Maschinen für die Bundeswehr einen Auftrag im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich an Land ziehen, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf den von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten Kauf von weiteren 20 Maschinen - zusätzlich zu den 38 bereits bestellten./gl/mis;