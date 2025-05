NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hensoldt vor der Branchen-Berichtssaison zum ersten Quartal von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analystin Chloe Lemarie erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Bewertungsmultiplikatoren für Rüstungswerte, um der Attraktivität des Segments als sichere Anlage Rechnung zu tragen. Außerdem erstreckt sich ihr Bewertungszeitraum für diese Werte nun bis 2028. Rheinmetall bleibt ihr bevorzugter Wert im Rüstungsbereich./tih/he;