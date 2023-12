NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach jüngsten wöchentlichen Daten des Marktforschers Nielsen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Bei den Düsseldorfern sei das Wertwachstum immer noch negativ, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Branche der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterhersteller hätten diesbezüglich aktuell L'Oreal und Beiersdorf die Nase vorn./la/ajx;