NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kostenentwicklung sei zweifelsfrei solide, aber mit Blick auf ein beschleunigtes Wachstum im Segment Ready-to-Eat (RTE) im zweiten Halbjahr bleibe er zu diesem Zeitpunkt noch skeptisch und deshalb an der Seitenlinie, schrieb Analyst Marcus Diebel am Mittwoch im Nachgang der Quartalszahlen des Kockboxen-Unternehmens./ajx/gl;