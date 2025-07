HelloFresh 8.77 EUR -1.19% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Die Trends dürften im zweiten Quartal vergleichbar mit dem ersten gewesen sein, schrieb Trion Reid in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Der Kochboxenversender fokussiere sich wohl weiter auf die Profitabilität und dürfte dabei weitere Fortschritte erzielt haben - trotz des Gegenwinds von der Währungsseite./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 05:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.