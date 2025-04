NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,75 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die vom Essenslieferanten ermittelte Konsensschätzung um gut ein Drittel überboten./bek/gl;