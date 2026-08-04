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"Missverständnis" 04.08.2026 10:39:36

Ford-Aktie wenig bewegt: Produktion in Rumänien pausiert wegen Ferien

Ford-Aktie wenig bewegt: Produktion in Rumänien pausiert wegen Ferien

Der Autobauer Ford legt seine Produktion in Rumänien aufgrund der Sommerferien vorübergehend still und nicht wegen drohender Stromengpässe.

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Das stellte ein Firmensprecher in Köln klar. Er sprach mit Blick auf Aussagen von Rumäniens Ministerpräsident Ilie Bolojan von einem "Missverständnis".

Bolojan hatte zuvor nach einem Krisen-Treffen mit Gross-Stromverbrauchern erklärt, dass Autobauer, darunter Ford, ihre Produktion in Rumänien aufgrund der Energie-Krisensituation unterbrechen würden. Weitere Unternehmen würden diesem Beispiel folgen, fügte Bolojan hinzu.

"Fakt ist jedoch, dass aufgrund der regulären und lange im Voraus geplanten Sommerferien vom 01. - 19.08.26 derzeit keine Produktion stattfindet", hiess es aus der Europa-Niederlassung von Ford in Köln. Auch in den Ford-Werken in Deutschland gebe es regelmässig Werksferien.

In Rumänien herrscht wegen der Dürre und Hitze eine akute Strom-Krise. Wegen des zu niedrigen Wasserstands der Donau musste im Kernkraftwerk Cernavoda einer der zwei Reaktoren heruntergefahren werden, weil das Kühlwasser nicht ausreichte. Auch dem zweiten Reaktor droht die Abschaltung.

Zudem produzieren die Wasserkraftwerke wegen gesunkener Pegel aller Flüsse zu wenig Strom. Die Regierung hat deswegen die Industrie, Kommunen und Bürger zum Stromsparen aufgerufen.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Ford-Aktie zeitweise 0,07 Prozent stärker bei 14,44 US-Dollar.

/kl/DP/mis

KÖLN/CRAIOVA (awp international)

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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