NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 180 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Anthony Codling setzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts der relativen, überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung des Baustoffherstellers sein Kursziel für die Aktie hoch. Er verwies dabei auf Fortschritte in der beschleunigten Transformation und verbesserte Aussichten für die Geschäfte in Europa und einigen Schwellenländern./ck/he;