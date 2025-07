NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Ausrüsters der Chipindustrie sei durch die Bank besser als von ihm prognostiziert ausgefallen, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der präzisierte Ausblick entspreche den Erwartungen. Allerdings habe ASML mitgeteilt, dass die Wachstumsprognose für 2026 angesichts der derzeitig zunehmenden Unsicherheiten nicht aufrechterhalten werden könne. Das dürfte die Aktie belasten, erwartet Menon./rob/ck;